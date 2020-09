Odborná argumentácia na svete, alebo museli Ján a Martina skutočne zomrieť?

Odborná argumentácia alternatívy k dnešnému úžerníckemu režimu je na svete. Alebo museli Ján a Martina skutočne zomrieť? Prečo sme založení na deštruktívnosti a konštruktívnosť je pre nás nepoznaný pojem? Stredovek ešte neskončil?

Odborná argumentácia k dnešnému úžerníckemu režimu v knižnej podobe je k dispozícii. Všetko na mojom webe nižšie. Prvá zdôvodnená alternatíva k úžerníckym režimom je z teoretického pohľadu takto kompletná. Momentálne sa čaká zhodnotenie odborných kruhov. Aj keď je otázne, či sa k tomu konečne odvážia. Zatiaľ len utekajú a teda uvidíme. Len pripomínam, že aj v rámci knihy sa vyjadrujem a rozoberám iné návrhy(prakticky všetky, čo sú k dispozícií), čo len ukazuje na level a nadštandardnosť a nadčasovosť tejto práce. Jednoducho asi sme na konci nejakej etapy. Asi to bude nejaký záver doterajšieho ekonomického bádania. Doteraz k žiadnej objektívnej kritike nedošlo, čo asi v skratke naznačuje kde sa týmto projektom sa nachádzame. Veľmi ďaleko, ďalej sa asi nedá byť. To ale bude objekt odborných debát, verím že s takto vedecky napísaným zdôvodnením sa už nebude dariť pálkovať to ďalej. K tomu teda prídeme...

Kniha a práca však obsahuje aj sprievodné javy projektu. To môže byť možno aj zaujímavejšie. Ukazuje na rôzne typy spoločenskej likvidácie a podvodov, ktoré som počas rozvoja zažíval a ako ich viem cez dôkazy teraz ukázať. Je dnešná spoločnosť založená od podlahy na šikane a likvidácii iných? Kto a čo spôsobuje takéto javy v spoločnosti? Ako sa také veci dajú preukázať? Ako sa to dá zahrať do autu a aké sú spôsoby dnešných riadiacich štruktúr? Alebo sú za tým ideológiou posadnuté komunity a potreba likvidácie a nenávisti, ktorá krátkodobo dodá energiu a spoločnosť ide ďalej? Je toto len pokračovanie stredoveku v novej dobe, avšak definitívne preukázateľná realita a princípy fungovania spoločnosti? Samozrejme s riešením takéhoto stavu...

Ale ideme aj hlbšie. Prečo boli ľudia a spoločnosť motivovaní k mojej spoločenskej a morálnej likvidácii, ničeniu a ruinovaniu mojich vzťahov a súkromného života? V čom som bol a som hrozbou a ako sa to dodnes robí? A samozrejme čo je často možným ospravedlnením takýchto vecí a javov v spoločnosti? Majú takéto veci záchytné body? Ak áno, čo je to? Moje mesto a situáciu v ňom dokonca porovnávam so spôsobmi v Severnej Kórei a asi nie som ďaleko od reality. Aj o tom teda.

Mnohí sa možno budete chytať za hlavu, všetko je však písané v preukázateľnom duchu, na čom si dávam záležať a môže to ukázať objektívny stav spoločnosti. Je nenávisť jej základom? Museli Ján a Martina zomrieť, keby sa dnešná odborná verejnosť vedela správať konštruktívne a nie iba deštruktívne? Je deštrukcia a kopanie do iných základom pre presadenie sa v dnešnej spoločnosti? Ako je možné, že ako tvorca takéhoto nadčasového projektu nemám ani najmenšiu šancu na nejaké zapojenie sa do odborných kruhov, novinári ani nezakopnú a ľudia a spoločnosť zo mňa spravili v podstate bezdomovca bez možnosti brániť sa? Alebo bude toto skutočné a objektívne zrkadlo a ukáže trendy doby? Sme tými skutočnými teroristami a ničiteľmi spoločnosti nielen u nás, ale aj v iných častiach sveta? Je ťažké niečo také prijať? Pomôžu takéto fakty uvedomiť si kde sme a kam nekompromisne kráčame?

Viac www.kooperativizmus.sk