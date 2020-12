Odborníci a zbohatlíci verzus bezdomovec a robotník. Budú sa ďalej skrývať za režim?

Všetkého sa chytajú, otrokári a zločinci kapitalistického režimu. Len aby nemuseli do osobných diskusií. Prvá zdôvodnená alternatíva k úžerníckym režimom(kooperativizmus) môže ukázať dnešný odborný a politický svet v plnej kráse!!

Prvá kombinácia svojho druhu, ukázaný mierumilovný prechod a pri empirickom zdôvodnení využité informácie, ktoré vychádzajú v čase navrhovania alternatívy. Jednoducho jasne nadčasová práca so všetkým, čo potrebuje a čo tu doteraz nebolo.

A naši odborníci? No poďme zaradom.

Ľuboš Blaha. Na Slovensku najznámejší ľavicový teoretik. Od začiatku o alternatíve vie, pri jeho práci určite vie aj o tom, že ide o niečo nové a dobré. Dokazujú to jeho knihy a rozbor rôznych alternatív v časopriestore. To robím v mojej publikácii Gorila 2. Vo svojich návrhoch nevie dať absolútne žiadnu myšlienku a vec, na ktorej je nová alternatíva postavená(trhový mechanizmus), nevie ani len posúdiť. Pri snahách o debaty sa dlhodobo vyhýba a zavádza, dokonca ho pred nimi zrejme chráni čvarga okolo jeho osoby(internetové rádiá). Dnes si ma blokuje už aj na svojom facebooku. A prečo? Lebo sa ho pri hodnotení schopností fungovať v rámci tímovej práce iného politika(Matoviča) verejne pýtam, na základe akých skúseností si on ako osoba dovoľuje hodnotiť takéto veci. Samozrejme na základe žiadnych, lebo o tom nemá ani potuchy a nikdy nič kolektívne nevytvoril. O tejto problematike robím dnes až nadčasovú analýzu a hneď si takéto prázdne táraniny všimnem. Ale tak je to prakticky so všetkými odborníkmi a osobnosťami režimu.

Slovenská akadémia vied vydáva stanovisko, že moja práca je len akýmsi zhrnutím niečoho, čo už existuje. A že neobsahuje veci, ktoré má obsahovať správna ekonomická teória. A vraj to konštatujú viacerí „vedci“. Práca je samozrejme nová a inovatívna prakticky vo všetkom. Nová kombinácia, empirické zdôvodnenie, ale aj mnohé ďalšie veci ohľadom tvorby trhovej úrokovej sadzby, jej prepojenia na ekonomický rast a pod. Jednoducho nové a inovatívne je tam všetko. Na moju otázku, kde sa nachádzajú iné teoretické modely, ktoré majú obsahovať všetko potrebné, samozrejme tiež neodpovedajú. A prečo? Lebo neexistujú, drahí priatelia. Klamali a podvádzali a to preukázateľne. A vo všetkom!!

Obe veci ukázané v rámci projektu čumil: Projekt čumil :: Kooperativizmus

Prácu dlhodobo odmietajú všetci dnešní odborníci kapitalistického režimu. Naprieč celým politickým spektrom. Od možnosti diskusií utekajú kade ľahšie, lebo na takto empiricky uvedené a zdôvodnené veci nemajú protiargumenty. Na internete sa hlavne pravicoví intelektuáli pridávajú k likvidácii a v diskusiách je možné všetko. Ukázalo to predvolebné obdobie v rámci môjho mesta, ukazuje sa ďalej. Kapitalistické primitívne heslá a nenávisť niečomu inému ako úžere. Ďalej nezachádzajú. Stále prídu to toho istého bodu a hovoria dookola. Už to viem, riešim to niekedy doslova nadávkami, lebo inej cesty niet. Slušnosťou sa cez úžerníkov režimu nepresadíte. Skúšal som to v mojom meste a skončilo to mojím verejným výsmechom, povolebným pretavovaním do oveľa horších vecí. Odborník systému(dnes bankár, v minulosti pracujúci na ministerstve financií) sa dokonca vyjadroval až o stredoškolskej práci. Len všetko poza chrbát, v diskusii pred voľbami len pritakával a súhlasil so všetkým. Tie sa ešte nikdy neskončili ináč, ako absolútnym vyargumentovaním si mojich slov.

Posledná skúsenosť s debatou pri blogu na internete(blog Pravda) bola vraj s bývalým profesorom, podnikateľom a niekým, kto dostal ocenenie od Nemeckej akadémie. Všimol som si, že je zdatný v argumentovaní, ale samozrejme aj to, že išlo o vedomého manipulátora. Keď nemáš argumenty, invektívy a nakoniec pri návrhu na osobnú nahrávanú diskusiu tiež zdupkal. Zdupkávajú zatiaľ všetci odborníci dneška.

Kapitalistický režim dostáva do odborných a riadiacich štruktúr veľmi často psychicky narušených mocichtivých podvodníkov. V rámci komunálnych volieb, cez ktoré som chcel projekt dostávať do éteru, sa nikto okrem politiky štvania a nenávisti neprezentoval ničím iným. Samozrejme dobre skryté, ale pri takomto projekte to viete postupne odhaliť. Toto krok za krokom vytvára tento režim.

Mikrosvet a svet obyčajných ľudí je vzájomnou šikanou a úžerou už doslova presiaknutý. To potvrdzujú moje autentické skúsenosti, ktoré dnes už ukazujem naprieč mnohými aktivitami. A hlavne cez empirické dôkazy a výsledky práce. Tam je to doslova o vzájomnej likvidácii, snahy o sebazáchranu a udržanie sa v úžerníckej pyramíde. Mojou snahou je samozrejme ísť k zdrojom. Toto je len ukážka dôsledkov a toho, prečo moje empirické makroanalýzy nakoniec skutočne sedia.

Vyššia stredná trieda uvádza, že práve pracovitosť a precíznosť je dôvodom ich spoločenského postavenia. To dnes už ukazujú viaceré štúdie naprieč týmto režimom. Tu to máte, nech sa páči. Precíznosť a pracovitosť našich často iba podlizovačov režimu. Bez učenia sa poctivej práci bude z toho celoživotný škodca a ničiteľ. Nič iné z toho nikdy nevyrastie. Tento režim má nabehnuté na ďalšie nešťastie. Niečo, čo je založené na špekuláciách a nie poctivej práci, ináč končiť určite nemôže.

Quo vadis drahí priatelia? Zle to skončí, veruže zle. Ako osoba tvoriaca a rozvíjajúca takýto už dnes dokázateľne nadčasový projekt som nemal prakticky žiadnu šancu na prežívanie a dnešné štruktúry ma hádzali pod most. Bez pomoci rodiny by zo mňa bol bezpochyby bezdomovec. Toto vám hrozí, ak sa rozhodnete pre hovorenie a ukazovanie toho, čo vidíte. Ak sa rozhodnete prezentovať sa iba poctivou prácou a nie podlizovaním sa. Výsledok je dnes jasný, ale takto to nejako bolo.

Takže osobné odborné diskusie. Ináč to na novodobých klamárov a pokrytcov nepôjde. Kapitalistickí špekulanti dokážu v prípade hrozieb hocičo. Obrať vás o chleba, znemožniť prežívať, zneužívať rôzne manipulátorské a úžerníctvom presiaknuté štruktúry, ako aj hejtovať v internetových diskusiách. Ale nedokážu mazať objektívne výsledky práce. Toto nejde. Prvá zdôvodnená alternatíva ňou v tomto priestore viditeľne je, a dokázať sa to dá iba v nahrávaných odborných diskusiách. Toho sa boja.

Klamú a zavádzajú. Politici, profesori, vedci a riadiace štruktúry. Tam sme sa týmto režimom dostali, odtiaľ treba nejako preč. Toto im nemôže prejsť, toto môže masovo vraždiť a zabíjať!!!

Viac na www.kooperativizmus.sk