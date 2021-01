Kráľ je nahý, posledné kroky kapitalistických povaľačov

Tlačili, tlačia a budú tlačiť. Nič iné im už neostáva. Kapitalistický režim je v koncoch. Už sa len mení forma a spôsob distribúcie. Podporovali banky a kapitalistov. Teraz to už dávajú priamo ľuďom.

Pomocou kvantitatívneho uvoľňovania dostane každá americká domácnosť 1400 dolárov. Lebo je zle a nejako sa to musí udržať, ľudia k tomu už začínajú tušiť. No nič. Stále lepšie, ako to poskytnúť kapitalistom. Ideme ďalej, situácia sa bezpochyby zlepšuje. Aj keď určite nerieši. Ľudia, ktorí celý život nič nerobili, hrali sa so svojimi kariérnymi rastami, klamali a podvádzali, nemôžu poskytnúť nič viac. Aj toto je už dobré.

K ekonomickým súvislostiam sa dnes vyjadrujú kariérni podvodníci, mafiáni, ekonomickí analfabeti, truľovia, často iba pokrytci a novodobí zločinci. Ktorí v podstate nikdy nič nerobili. Nehovoria o výrobe, organizácii, ekonomickej demokracii a podstatných veciach, ktoré určujú ekonomiku. Tlačenie a rozdeľovanie peňazí, podplácanie voličov zo strany rôznych mocenských prúdov, to je ich mentálny a odborný strop. Medzitým, ako na seba nadávajú a útočia, kto je väčší zlodej. Aj keď sú si podobní ako vajce vajcu. Čo je horšie, prostredníctvom kapitalistického mechanizmu a často aj náboženskej sekty, dokážu zo spoločnosti vyháňať, odstraňovať a likvidovať všetkých, ktorí by chceli poctivo pracovať a žiť. Vlastne je to podstata fungovania tohto režimu a jeho osobnosti na tom vyrastajú.

To všetko môžu. Vedia o čo sa hrá. Kapitalistický kráľ je nahý a celý režim definitívne v koncoch. Nemajú kam utiecť, môžu už len likvidovať a odstraňovať ľudí poza chrbát. Diskusie v našom prípade budú ich konečnou, čo je podstata vecí. To tí hore už dobre vedia a vedia o čo sa hrá. Aj keď treba byť spravodlivý a povedať, že rozdávaním peňazí priamo ľuďom, čo sa naznačilo v USA, sú už ďalej. Keď sa na to pozrieme z pohľadu ľudí. Ale aj tak je to úbohý level odbornosti tohto režimu, čo poviete?

