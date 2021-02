Kapitalistické vyštudované hyeny s kariérami, len prázdnymi hlavami

Keď som študoval na college v austrálskom Sydney, vzhľadom na situáciu po 11. septembri som odtiaľ odišiel, išiel zbierať jablká a neskôr do servisu.

Podobnú vec som urobil pri práci projektového manažéra, ktorá sa mi v určitom štádiu poznania kapitalistických súvislostí a podvodov na pracujúcich ľuďoch zdala ako veľký krok späť. Tam ma to ťahalo a rôzne iné okolnosti tlačili k pochopeniu sveta tvorby hodnôt. A asi dobre ma to ťahalo.

Dnes mávam s historicky prvou empiricky a historicky zdôvodnenou systémovou alternatívou k úžernícky režimom a dokazujem absurdné podvody a likvidácie zo strany kapitalistických riadiacich štruktúr. Jednoducho nadčasová práca ukazujúca zrkadlo režimu. Pri tvorbe hodnôt sa ťažko podvádza a subjektívne pocity a podrazy, ktorým dnes učíme deti od útlej mladosti, zmažete preukázateľným výsledkom. Najlepším výsledkom je samozrejme zdôvodnená alternatíva.

Tí, ktorí vyštudovali veľké univerzity po celom svete a robili si kariéry v rámci tohto beštiálneho režimu, zastávajú dnes vysoké posty v politike a na nič iné ako na ukazovanie svojich kariér a vzájomného napádania sa kto je väčší či menší podvodník, nedôjdu. Treba pripomenúť hranie sa na nevidiacich, aby sa s takýmto projektom nemuseli konfrontovať. Aj keď dôkazy o ich klamstvách a manipuláciách postupne pribúdajú a asi sa tomu teraz vyhnúť nedá. Ale nič iné im už neostáva.

Misia je ukončená a alternatíva hotová. Zaujímavé je, že teraz pracovať v rámci režimu je stále ťažšie. Už je moja likvidácia akosi veľmi chcená a potrebná. A to asi nielen pre politikov. Ideologické kruhy sú možno omnoho väčším motorom takýchto javov. Akosi to ľudí spája a stáva sa to dobrým skutkom. Sme svedkami vraždenia a likvidovania všetkého, čo má atribúty transparentnosti, poctivosti a hlavne preukázateľných výsledkov práce. Úžera a hyenizmus sa stávajú základom nášho fungovania.

Janko Slota nás kedysi vystríhal, že do parlamentných lavíc sa postupne implementujú psychopati a ľudské hyeny. Neverili sme mu. Asi aj preto, lebo kus popíjal a tiež nebol anjelik. Ale on to už dobre videl, už na to bolo nabehnuté. Niekedy keď piješ, možno hlúpo vyzeráš. Ale oči často fungujú.

Kapitalistický režim riadia mafiáni, zlodeji, primitívi a zločinci, ktorí okrem pokrytectva, klamstva a podrazov nevedia nič iné. Môj projekt a okolnosti okolo neho sú jasným dôkazom tohto tvrdenia, aj keď samozrejme jeho cieľom je niečo iné. Poctivej práci a poctivej tvorbe hodnôt sa tieto beštie nenaučili a tak asi ani zdôvodnenému programu založenému na riešení podstaty veci oni chápať nemôžu. A neostáva im nič iné, ako tlačiť na jeho odstraňovanie z éteru. Našej úžerníckej inteligencii.

Možnosť negovania uvedených záverov vytvorených na základe objektívne zistiteľných skúseností bude cez plánované diskusie Akcia ŠERIF :: Kooperativizmus