Jána a Martinu ste si zavraždili sami, milí novinári.

„Viete čo, dnes nám sloboda slova umožňuje prezentovať svoje myšlienky cez blogy.“ Odpovedá mi jedna novinárka pri jednej z mnohých snáh o hľadanie záchytného bodu v médiách pre dnes jedinú zdôvodnenú systémovú alternatívu.

Nie je problém si to overiť. Množstvo vynaloženej energie je vidieť aj v tom, ako je podaná. Cez publikácie, prezentovanie vlastných autentických skúseností, ktoré ma k tomu viedli, ale dokonca aj pokusom cez vlastne vytvorené dokumentárne filmy. Nejde o hľadanie ihly v kope sena, ide o hľadanie príčetného človeka v novinárskej a mediálnej brandži v rámci tejto úžerníckej doby.

A výsledok? Na prezentovanie mojich myšlienok používam dva blogy. Na Sme a Pravde. Na Sme ma blokujú úplne, Pravda začínala s blokovaním možností ich šírenia sociálnymi sieťami. Dokedy som sa ich neopýtal na dôvod. Keďže ten asi neexistuje a moje slová sú kryté faktami a činmi.

Tak je to s vami, milí novinári. Viete sa oprieť o nenávisť a hľadanie nepriateľa. Viete hľadať a kresliť mafiánske štruktúry a siete. Len sa neviete oprieť o hľadanie konštruktivity a riešení. A pritom stačí už len tak málo.

Keď som v mojom meste chcel tento projekt dostať do povedomia, musel som si všetko zaplatiť. Ťažké tisíce, hlavne keď vo vlastnej krajine by som ako tvorca takejto práce skončil najskôr pod mostom a verejne vysmiaty. Zarobil som si na to poctivou prácou v zahraničí. Voľby skončili, ale ja dúfajúc, že som to niekde do povedomia dostal, po nich ostal len očarený. Tvrdá snaha o mazanie výsledku takejto práce. Doslova komunitná likvidácia. Predbiehanie v tom, kto ma viac vysmeje a dá mi košom. Samozrejme spolu s novinármi, od ktorých som asi oprávnene čakal nejaký priestor či záujem.

Dnes poniektorí, pracujúci aj v spomínaných denníkoch, hľadajú nejaké témy. Nadávajú na politikov a mocných, len nemajú čo ponúknuť a vlastne ani nevedia, čo majú kritizovať. To, že človek je bytosť korumpovateľná a v snahe o prežitie sa bude správať podľa pravidiel systému, vedeli už asi aj v staroveku. Lenže naša novodobá inteligencia riešenie odmietne a potom hľadá, čo by mohla napadnúť na tých, ktorí momentálne riadia. No a v mojom meste, ktoré je v podstate dedinou v lese, začínajú napádať to, že v architektonických projektoch majú byť dva stromy navyše, lebo ináč idú proti ľuďom. Úbohé, ale asi tak to dnes vyzerá a tam to došlo. A o to sa opierajú aj novinári. Priam neuveriteľné.

Milí novinári. Je jasné, že sme žili a žijeme v mafiánskom štáte. Doba vytlačila psychopatov a debilov do riadiacich štruktúr. Len toto všetko potrebuje riešenie. Nie pokrytecké hranie sa na niečo, nie hľadanie nepriateľa, nie napĺňanie nenávisťou a upaľovanie bosoriek. Ale riešenie. Vy ho máte pred očami a roky sa k vám samo tlačí. Prečo vás nezaujíma niečo také?. Je jediné, takže nedá sa prehliadnuť. Je jasné, že dnešných odborníkov s doslova nulovými reálnymi skúsenosťami takýmto projektom vyzametám. O realite nemajú ani potuchy. Aj to je už dokázané. To, že to chcú odstrániť politici, asi nie je prekvapením. Jednoducho nemajú nárok a oni to dobre vedia. Je to banda mocichtivých lumpov. Ale to sa vie dlhodobo a tiež to netreba rozoberať.

Začnite sa správať ako príčetní ľudia páni novinári. Lebo tento projekt vás usvedčuje z toho, že Jána a Martinu ste si zavraždili sami. Z akejkoľvek strany sa na neho pozriete, bolo v rámci neho ponúkané niekoľkonásobne viac ako pri akomkoľvek doteraz. Hlavne do takéhoto empiricky zdôvodneného riešenia sa doteraz nikto nedostal ani náznakom.Roky to nikto nevie napadnúť a ukázať v čom sa tam mýlim. Pripomínam, že ja som niečo také urobil prakticky s každým podobným pokusom a to bezproblémovo. Keby to bolo pri tomto možné, už by to dávno niekto urobil. Po rokoch snáh v rámci takéhoto projektu sa na Vás asi nič iné na to povedať nedá.

A hlavne tým Vaším prístupom v skutočnosti vraždíte a zabíjate masovo práve vy. Trochu sebareflexie, páni novinári!!

viac k projektu na www.kooperativizmus.sk