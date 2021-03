Niečo k manažérskemu zlyhaniu, pán Sulík.

„Táto vládna kríza je o manažérskych zlyhaniach“, vychádza z úst predstaviteľov SAS, ako odpoveď na dôvod robenia toho, čo teraz vidíme.

Manažérske zlyhanie sa dá často definovať. To je keď máte na starosti vykonávanie nejakej činnosti, prípadne docielenia niečoho konkrétneho a vaše kroky z riadiacej pozície spôsobia, že sa to nevykoná resp. vykoná akokoľvek neakceptovateľným spôsobom. To zlyhanie sa jednoducho dá konkretizovať a zosobniť. Na urobenie takéhoto záveru však musíte mať konkrétne fakty. Musí byť vopred stanovený cieľ toho, čo sa má vykonať. Musí sa vedieť poukázať na zlyhanie a na to, že práve nejaký konkrétny krok, prípadne jeho nevykonanie, bol spúšťačom nedosiahnutia cieľa. A najlepšie je ešte vedieť veci porovnávať. Aby to bolo preukázateľné. Tak sa dá poukazovať na manažérske schopnosti, resp. neschopnosti.

V ekonomickej terminológii sa to dá spájať s trhovým mechanizmom, ktorý by mal pomáhať okrem iného vytvárať automaticky aj prirodzené hierarchie. To sú také, kde na čele sú tí najschopnejší a pomáhajú vytvárať najlepšie výsledky práce. A iba taká štruktúra prežíva. Toto sú ale teórie, ktoré sú na papieri, ale v rámci dnešného režimu to nejako nefunguje a trhový mechanizmus doby asi tie prirodzené hierarchie nevytvára. Dostáva tam špekulantov, zlodejov a podobné živly, ktoré potom vykonávanie konkrétnych vecí následne ničia a ruinujú spoločnosť. Iná téma, poďme späť k tej našej. Aj keď spojitosť s tým našim prípadom tam vidieť.

Jedným z možných zlyhaní je aj nespravodlivé odstraňovanie ľudí, čo v rámci dnešného režimu môže paradoxne viesť k lepším výsledkom práce(napríklad v podobe získaných zákazok a pod.). Keď je toto odstraňovanie je v záujme mocných. To je tiež ale nesmierne náročné preukazovať. Niečo také riešim v rámci môjho projektu uvedeného nižšie a idem až do video a iných nahrávok. Jednoducho systémová mašinéria úžery a podvodov ovplyvňuje celú spoločnosť a tá je založená len na tomto princípe. Ale aj tak je to nesmierne náročné a ide o beh na dlhé trate.

Žijeme však v dobe, ktorú si nikto neprial a nevedel predpovedať. Môžeme sa spoliehať na nejaké odporúčania odborníkov, ale aj tam často nie je zhoda a veci sú ťažko vopred predvídateľné a kvantifikovateľné. Hlavne ich nemáte s čím porovnávať. Niektoré veci sú však napriek tomu dobre viditeľné. Len tie sa vám páčiť nebudú.

Ľudia, ktorých vy kritizujete asi urobili množstvo chýb. Mať na čele človeka, ktorý nevedel kľudne sedieť ani v parlamente a niečo konštruktívne riešiť, asi nič dobré neveští. Len je otázne, či v rámci doby rozkrádania a mafiánstva existovala lepšia alternatíva. Ťažko zhodnotiť a robiť závery. Bez faktov by som si to nedovolil. No a ani odvolávanie sa na ducha svätého a hranie s nadprirodzenými bytosťami k ničomu dobrému v celej ľudskej histórii neviedlo. Prinieslo to doteraz azda najviac nešťastia. Pochádzam z oblasti, kde takéto srandičky prinášajú doslova likvidácie ľudí a to aj v 21 storočí. Pomáha tomu doba a aj to, že neexistuje trhový mechanizmus a ľudia sa riadia niečim iným. Alebo povedzme, že si veci môžu vysvetľovať tak, ako sa im zachce a potom je z toho upaľovanie bosoriek dnešnej doby.

Stretli sme sa osobne na jednom z vašich predvolebných mítingoch. Tam som vám povedal, že som vytvoril nejakú alternatívu k dnešnému režimu, ktorá je založená na kvantifikovateľných výsledkoch práce a vopred sa dajú veci preukazovať faktami. Vy ste to len odbil, nadával na Fica a spochybňoval moje zdroje informácií. Aj keď tie sú tie najdôveryhodnejšie, ktoré doba prináša. Následne ste to robil aj pri mailovej komunikácii.

Som pre vás hrozbou, lebo moje závery spochybňujú vaše liberálne programy a možno ich aj hádžu do koša. Rozumiem vášmu odmietaniu, avšak dôkazy hovoria, že ak niečo budete robiť podľa vašich stratégií, prinesiete len zhoršovanie situácie. Aby som bol konkrétny. Znižovanie produkcie, miery demokracie, zvyšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými a jednoducho iba negatíva. Teda okrem napĺňania vrecák vašich oligarchov a kamarátov. Zlyhal ste na plnej čiare. Tu sa manažérske zlyhanie dá konkretizovať. Neviete vytvoriť ani plán a odmietate zdroje informácií, aj keď sa vám núkajú samé. Ak by ste prípadne ani nezlyhal pri napĺňaní a priamom vykonávaní toho vášho plánu, aj tak zlyháte. Lebo ste pochybil hneď na začiatku a už základy máte chybné. Podľa faktov, pred ktorými si zatvárate uši, alebo jednoducho nie ste schopný ich pochopiť. Dnes asi bojujete za moje odstraňovanie a nepúšťanie do politického ringu, lebo tam z vás a asi aj dnešnej bandy politických darmožráčov a naničhodníkov urobím štatistov a nemáte na to, aby ste sa bavil o odborných veciach. Z pozície mocných sa to dá. Chápem vás, ale aj toto je manažérske zlyhanie. Vyháňate tých lepších, lebo sám ste neschopný a spájať aspoň dve súvislosti je nad vaše mentálne schopnosti. Ale aj také možnosti prináša doba. Ten váš liberálny kapitalizmus. Aby som ostal vo svete preukázateľných faktov, o pravdivosti mojich slov hovoria viaceré veci, ktoré by sa dali predložiť. Okrem mailov.

Vaše manažérske zlyhania sa však dajú ukazovať aj na kríze, aby som bol zrozumiteľnejší a riešil terajšie veci. Keď bola celá krajina v strachu čo bude, vy ste odišiel do Dubaja a posielal usmievavé fotečky odtiaľ. Potom prišiel a vyzeral ako niekto, kto dva týždne prechlastal a prefetoval. Ale asi oddýchnutý. Aby ste mohol robiť primitívne obštrukcie a nedokázať nakúpiť ani obyčajné testy. Opäť zlyhanie. Konkrétne a viditeľné. Tí, ktorých teraz kritizujete, aspoň stáli v prvej línii a bojovali. Aj keď nikto nevedel ako a čo treba robiť.

Jediný, kto manažérsky zlyháva a je to preukázateľné, ste vy, pán Sulík. Štát možno je v riadení neschopných a azda aj nebezpečných ľudí vo všeobecnosti, čo asi spôsobuje režim ako taký. Ale pandémia určite nie je doba, keď toto viete preukázať. Veci sa musia riešiť často intuitívne a hlavne je to ťažké s niečim porovnávať. Pandémia nie je doba, keď sa takéto veci dajú objektívne povedať. Vybrať nejaký týždeň, kde u nás zomieralo najviac ľudí, je minimálne manipulatívne a poukazuje to na to, že ste manipulátor a zavádzač. A aj na to, ako je to s výberom tých vašich zdrojov informácií, keď tie moje ste spochybnil a vysmial.

Ale pandémia je možno doba, ktorá vie ukázať mnoho vecí. Aj výšku vašej osobnosti a schopností spolupracovať a pracovať nekonfliktne. Lebo ste to evidentne vy, kto tieto veci vyvoláva a je to vidieť v priamom prenose. Raz darmo, ľudia bez skúseností z poctivej práce, budú z riadiacej pozície ničiť a ruinovať. Lebo toto ich tento primitívny úžernícky režim v podstate učí. A samozrejme ničiť a ruinovať prácu iných.

Jednoducho jediný, kto zlyháva manažérsky a je to dokázateľné, je pán Sulík. Všetko ostatné sú len prázdne frázy a nepreukázateľné zlyhania, ktoré sa vyberajú za účelom honby po moci a služby oligarchom.

Viac k projektu o ktorom bola reč na www.kooperativizmus.sk