Otvorený list vrahom Jána a Martiny

Ste naučení hľadať senzácie, likvidácie ľudí, zlobu a šírenie nenávisti. To som vám, milí novinári, napísal pred niekoľkými týždňami.

Napísal som to s tým. že som tvorcom dnes jedinej zdôvodnenej alternatívy ku kapitalizmu. Je na takej úrovni, ktorej žiaden iný projekt nesiaha ani po členky. Tieto slová sú dnes už ľahko overiteľné a zdôvodnené na mojom webe. Ten ste prehliadali, alebo dokonca hádzali tomu polená pod nohy. No a v posledných rokoch sa naši investigatívci prejavujú písaniu akýchsi mafiánskych schém, zisťovaniu kto s kým chrápe, či dokonca vstávaním aj o tretej ráno, aby ste mohli fotiť ako niekoho skoro ráno zobudia, vystrašia celú ulicu na infarkt ako ho odvádzajú do basy. Vaše zrejme systémové zlyhanie uvádzam ako pravý dôvod toho, prečo zomreli Ján a Martina. Píšem systémové, lebo je to asi chyba systému, že niečo také vôbec vytvára a vychováva.

Myslím, že v kontexte s mojim projektom sú dôkazy o vašom skutočnom prísune pre spoločnosť absolútne nezvratné. Behom tých niekoľkých týždňom som dostal email s tým, ako si niečo také môžem dovoliť povedať. Nikoho neštvala podstata a to, že takýto projekt nedostal ani milimeter priestoru. Administrátora blogu štvalo to, že som niečo také povedal o ich zasahovaní do tohto posledného miesta, kde sa to dá nejako ukázať. Dokedy som mu neposlal fotku, ktorá moje slová potvrdzuje. Potom stíchol. No ale aby sa moje slová potvrdzovali ďalej, boli moje diskusie presekané. Tí ktorí nejako podporili, odstraňovaní. Internetové diskusie sa v rámci toho úžerníckeho režimu využívajú na spochybňovanie ľudí, či nejakých záverov. A bohužiaľ na nich často pôsobia navonok inteligentní ľudia. Často inteligentní ľudia, dokonca profesori či podnikatelia. Niekedy argumentujú zdatne, len keby furt nemleli dookola. Vy im napíšete odpoveď a on sa vás to isté opýta zase. Takto argumentujú trolovia, alebo jednoducho mentálne retardovaní ľudia na internete, ktorí chcú niečo spochybniť. Len je problém, keď sa to už nedá. Diskusií sa už nezúčastňujem, len je zaujímavé, že takéto veci si nevšimnete a nemažete takéto ľudské a osobnostné trosky, ktoré tento režim produkuje.

Tento režim vychováva debilov a imbecilov, ktorým dáva kariéry a zdroje na prežitie. Tí potom ťahajú debilov a imbecilov do riadiacich štruktúr a takto vzniká schéma, ktorá zabraňuje prežitiu čohokoľvek, čo je založené na faktoch a poctivom prístupe. Pri moci máme momentálne skupinku, ktorá sa tam dostala cez mafiána, úžerníka, celoživotného manažéra s nulovými skúsenosťami z pracovného života a niekoho, kto sa hrá na ekonóma, ale píše knihy o kuchárstve. Lebo jednoducho ďalej mentálne nezachádza a jeho životný štýl mu neumožňuje chápať širšie súvislosti. V prezidentskom paláci je k tomu žena, ktorá predtým tak akurát popratala smetisko v Pezinku. Títo vystriedali akýchsi záchrancov robotníkov, ale povedzme si úprimne, pokryteckých zlodejov. A vy páni novinári chránite túto čvargu naničhodníkov a pomáhate v likvidáciách schopnejších od nich.

Takže páni novinári. Bude ešte možnosť. Písaním sa k ničomu nedostaneme.Vaše zlyhania bude možné nejako odčiniť. Teraz je neskoro plakať nad rozliatým mliekom a osobnosti z vás nikto len tak neurobí. To by ste namiesto napájania sa na tieto úžernícke inštitúcie, cez ktoré chránite úžernícky režim a vaše teplé miestečka, museli predtým venovať nejakej poctivej práci. Alebo mať zmysel pre pravdu a svet faktov. Na môj projekt budú diskusie a všetci „odborníci“, ktorí ho doteraz akokoľvek negovali, budú mať možnosť protiargumentovať zoči voči pri nahrávanej debate. Ak sa to niekomu evidentne podarí a skutočne ma z niečoho vyvedie, bude dokonca odmenený 5000 eurami. Keď je to možné a niekto to vie, asi neodmietne takú lukratívnu ponuku. A vy tomu môžete nejako prispieť. Ale keď nie ste mentálne spôsobilí hľadať niečo konštruktívne. tak tomu aspoň neškoďte a nevraždite a nelikvidujte okolie vašou neschopnosťou poctivo a triezvo hodnotiť fakty a informácie.

V tomto prípade však likvidujete možno milióny poctivých ľudí. A to je masové vraždenie, ktorého ste pevnou súčasťou.

Jána a Martinu ste si zavraždili sami. To je nad slnko jasné. Aby takých nešťastí nebolo viac, je potrebné niečo zmeniť. Budete mať na to možnosť, teraz treba začať so sebraflexiou, aby ste nenarobili nenapraviteľných škôd.

viac na www.kooperativizmus.sk

P.S. Tento blog bol publikovaný aj na pravda.sk a do hodiny odstránený z možnosti dostať sa k nemu cez túto stránku. Len pre zamyslenie sa nad tým, na akej úrovni je dnešná novinárčina a publicistika vo všeobecnosti. Blogy mali byť mojim jediným záchytným bodom a tým sa ospravedlňovalo to, že novinári túto prácu "prehliadali".