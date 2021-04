Sú dnešní vedci skutočne vedci, alebo majú nejaké iné úlohy?

"Vyhrážky vedcom sú reálny problém" hovorí pani Baťová počas kauzy Sputnik. Ľudia berú závery vedcov. Nič iné im neostáva.

Ani ja nie som mikrobiológ a nerozumiem technológiám vakcín. Platíme ich z našich daní a ich úlohou je veci posudzovať vedeckými okuliarmi a vytvárať závery.

Nie je to nič iné ako logické vyústenie zložitých spoločenských procesov doby a pomáha nám to. Ibaže by nám vedci klamali. Pri sputniku to posúdiť neviem. Ale jeden príklad o ich hodnovernosti predsa len mám. Naši vedci zo SAV dokázali urobiť záver na novonavrhovanú alternatívu ku kapitalistickému režimu. Vraj nič nové, pričom aj moje autentické opísanie princípov a dôsledkov fungovania spoločnosti v rámci tohto režimu cez stredoveké upaľovanie bosoriek je vraj nemiestne.

A realita? V projekte je z odborného hľadiska nové skoro všetko a posúva ekonómiu do úplne iného levelu posudzovania javov. Za mnou sú reálne skúsenosti a vidím veci, ktoré oni vidieť nemôžu. Vytvoriť niečo také jednoducho je nad ich sily. To im nikto nezazlieva. Spoza počítača a čítaním kníh nikto nikdy nepochopí reálne ekonomické javy a súvislosti. Ale tu sa žiada iba posúdenie niečoho, čo sa už vytvorilo. A to by mali zvládať.

Nová je kombinácia, ktorá sa ponúka a tá musí byť aplikovaná práve v takomto zložení a nijakom inom. Toto je vysvetlené dopodrobna. Nové je to, že pri takejto stratégii sa našiel spôsob na empirické zdôvodnenie správnosti projektu. Ale aj mnohé iné veci a pohľady. A naši vedci toto považujú za niečo bežné a nič nové. Na otázky už odpovedať nevedia. Vytvorili záver bez argumentov. A spoločenské upaľovanie bosoriek podľa nich neexistuje, pričom to hneď potvrdia svojim postojom k niečomu takému a idú odstrániť niekoho, kto vyšiel nad ich level. Nepoužili vedecké okuliare, ale akési iné. Neviem posúdiť kto im ich dal. Či dnešní mocní, či ich k záverom ťahá niečo iné. Neviem a je to v podstate jedno.

Nie som mikrobiológ a nerozumiem medicíne, aby som vedel hovoriť, či niekto v takejto problematike hovorí pravdu alebo nie. Prípadne kolektívne klame. Ale v ekonómii som doma, videl veci z mnohých perspektív a poukazujem na môj autentický projekt. Tu klamali. Klamali a klamú kolektívne, pričom toto môže masovo zabíjať a vraždiť. Samozrejme niečo také ničí aj moju prácu a jej výsledky. A dotýka sa aj môjho života. Pre mňa sú to podvodníci a banda vrahov. Doterajšie fakty hovoria toto. Budú mať šancu svoje slová zdôvodniť na verejnej debate, uvidíme.

Na závery musíte mať argumenty, o tom je vedecký pohľad. Naši vedci ich v tomto prípade nemali a nemajú. Klamali. Minimálne tu sa správali podľa nevedeckých princípov. Podľa princípov jedna baba povedala a radšej niekoho zlikvidujeme, ako sa pozrieť pravde do očí. Jednoducho ako v stredoveku. Tu klamali a je to dokázateľné. Pri iných to posúdiť neviem.

Ľudia predsa vedcom veria, nič iné im neostáva. Len tak na zamyslenie..

